Экспортером года стала Škoda Auto

Эва Туречкова
18-12-2018
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Чешская фирма Škoda Auto возглавила рейтинг лучших чешских экспортеров 2018 года, сообщает «Чешское Радио». По оценке Ассоциации экспортеров, продажи фирмы в этом году достигли исторического максимума и составили 360 млрд крон ( 14,4 млрд евро).

Общий объем экспорта компании по производству автомобилей превысил 4 триллиона крон (160 млрд евро). «Шкода» победила в конкурсе «Экспортер года» уже в десятый раз.

Кроме автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, фирма планирует с 2020 года начать поставлять за рубеж также произведенные на чешском заводе в Квасины электромобили модели Superb, сообщил директор по внешним связям компании Škoda Auto Станислав Шнайдр.

 
 
 
 
 
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