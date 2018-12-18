Экспортером года стала Škoda Auto

Чешская фирма Škoda Auto возглавила рейтинг лучших чешских экспортеров 2018 года, сообщает «Чешское Радио». По оценке Ассоциации экспортеров, продажи фирмы в этом году достигли исторического максимума и составили 360 млрд крон ( 14,4 млрд евро).

Общий объем экспорта компании по производству автомобилей превысил 4 триллиона крон (160 млрд евро). «Шкода» победила в конкурсе «Экспортер года» уже в десятый раз.

Кроме автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, фирма планирует с 2020 года начать поставлять за рубеж также произведенные на чешском заводе в Квасины электромобили модели Superb, сообщил директор по внешним связям компании Škoda Auto Станислав Шнайдр.