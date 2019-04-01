Экспорт товаров из ЧР в 2019 году может сократиться на десять процентов

Тимур Кашапов
01-04-2019
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Экспорт товаров из Чешской Республики в 2019 году может снизиться на 10% до 4 трлн крон (около 153 млрд евро) по сравнению с рекордными в прошлом году 4,38 трлн. Сокращение может быть вызвано, в частности, ослаблением роста экономики Германии и неопределенностью в автомобильной промышленности.

Угрозу экспорту представляет также Брексит и возможное введение в США таможенных пошлин на европейские автомобили, сообщил заместитель председателя Ассоциации экспортеров Отто Данек. «Успехом будет преодоление отметки в 4 трлн крон. Пока это грубая пессимистичная оценка. Более точный прогноз мы сможем сделать ближе к середине года», - сказал Данек.

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