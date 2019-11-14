Экспорт товаров из ЧР по итогам года и достигнет рекордного значения

Экспорт товаров из ЧР в 2019 году вырастет на 5% до 4,6 трлн крон (169 млрд евро) и побьет рекорд прошлого года, когда чешские компании поставили за рубеж товаров на сумму 4,4 трлн. Таким образом, чешский экспорт растет уже десятый год подряд, заявил заместитель председателя Ассоциации экспортеров Отто Данек. В 2020 году органиазция не ожидает дальнейшего роста данного показателя и воспримет как успех повторение результатов текущего года.

Отметим, что в январе Ассоциация экспортеров прогнозировала, что объемы экспорта сократятся. По словам Отто Данека, этого не произошло из-за отсрочки выхода Великобритании из Европейского Союза.