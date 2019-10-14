Экспорт оружия из Чехии в Турцию год вырос в два раза

В межгодовом сравнении экспорт чешского военного материала в Турцию вырос в два раза. Общая сумма поставок составила 5,4 миллиона евро (139,4 миллиона крон). Данные можно найти в соответствующем годовом отчете Министерства промышленности и торговли.

Еще в 2011 году объемы экспорта военного материала из Чехии в Турцию, в финансовом выражении, составляли 95 тысяч евро. Пик роста поставок настал в 2015 году – 6,2 миллиона евро. В Турцию, кроме стрелкового оружия калибром менее 20 мм, Чехией поставляются также патроны, грузовая военная техника и авиатехника.