Экспорт чешских продуктов питания превысил 700 млн евро

Экспорт чешских продуктов питания в 2017 году достиг 18 млрд крон (720 млн евро). По сравнению с 2010 годом рост составил около 60%, причем объемы экспорта постоянно повышаются во многом благодаря зарубежным ритейлерам, которые поставляют чешские продукты за рубеж и продают их там под собственными торговыми марками.

«Это связано с международным характером торговых сетей благодаря которому они могут предложить пользующиеся за границей спросом товары чешского производства», - сказал Томаш Проуза, президент Союза торговли и туризма Чешской Республики. По его словам, чаще всего за рубеж поставляются продукты длительного хранения, в последнее время растут и объемы экспорта чешских фруктов.