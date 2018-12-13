Экспорт чешских продуктов питания превысил 700 млн евро

Тимур Кашапов
13-12-2018
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Экспорт чешских продуктов питания в 2017 году достиг 18 млрд крон (720 млн евро). По сравнению с 2010 годом рост составил около 60%, причем объемы экспорта постоянно повышаются во многом благодаря зарубежным ритейлерам, которые поставляют чешские продукты за рубеж и продают их там под собственными торговыми марками.

«Это связано с международным характером торговых сетей благодаря которому они могут предложить пользующиеся за границей спросом товары чешского производства», - сказал Томаш Проуза, президент Союза торговли и туризма Чешской Республики. По его словам, чаще всего за рубеж поставляются продукты длительного хранения, в последнее время растут и объемы экспорта чешских фруктов.

 
 
 
 
 
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