Эксперты ВОЗ в Праге обсуждают вопросы, связанные с вредоносным влиянием алкоголя

В Праге проходит встреча представителей 35 европейских государств, входящих в состав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эксперты в ходе первой своего рода конференции занимаются вопросами, связанными с вредоносным воздействием алкоголя на человеческий организм.

По данным организации ВОЗ, в 2016 году в результате потребления спиртных напитков в мире скончалось более трех миллионов человек, из них миллион европейцев.

Согласно статистикам ВОЗ, на долю Европы приходится наименьшее число абстинентов и в то же время наибольшее количество выпитого алкоголя на душу населения. В Европе чаще, чем в других концах планеты, наблюдаются у людей случаи систематического многодневного пьянства.