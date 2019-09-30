Эксперты ВОЗ в Праге обсуждают вопросы, связанные с вредоносным влиянием алкоголя

В Праге проходит встреча представителей 35 европейских государств, входящих в состав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эксперты в ходе первой своего рода конференции занимаются вопросами, связанными с вредоносным воздействием алкоголя на человеческий организм.
По данным организации ВОЗ, в 2016 году в результате потребления спиртных напитков в мире скончалось более трех миллионов человек, из них миллион европейцев.
Согласно статистикам ВОЗ, на долю Европы приходится наименьшее число абстинентов и в то же время наибольшее количество выпитого алкоголя на душу населения. В Европе чаще, чем в других концах планеты, наблюдаются у людей случаи систематического многодневного пьянства.
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