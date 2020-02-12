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Эксперты Совета Европы призвали Чехию к последовательным мерам противодействия торговле людьми

Лорета Вашкова
12-02-2020
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Чехия должна улучшить охрану жертв торговли людьми, как и выплату им компенсаций. Данный призыв опубликован в оценочном докладе группы экспертов Совета Европы по борьбе с торговлей людьми (ГРЕТА).

По мнению комиссии, Чехия, ратифицировавшая в 2017 году соответствующую конвенцию Совета Европы, «предприняла в этой сфере важные меры, однако не должна останавливаться на достигнутом».

Эксперты, в частности, призвали усовершенствовать подход в идентификации жертв торговли людьми, охрану этих лиц, выплату им компенсаций, а также добиться эффективности расследования полицией дел, связанных с преступлениями такого рода. В докладе подчеркивается, что "жертвы торговли людьми не должны нести наказания за привлечение к нелегальной деятельности, к которой они принуждались".

 
 
 
 
 
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