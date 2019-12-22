Эксперты: Рост цен на квартиры не превысит 5%

Специалисты опрошенные чешским информационным агентством ČTK, ожидают, что рост цен квартир в Чехии в 2020 году замедлится и не превысит 5%. Подобным образом будет развиваться и ситуация с арендой. Хотя спрос на рынке несколько снизился, но ощущается дефицит предложения.
Снижения стоимости жилья и аренды в ближайшее время специалисты не ожидают. Для этого должны настать ощутимые экономические потрясения, но это мало правдоподобно, считают аналитики, к которым обратилось агентство ČTK.
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