Эксперты: Рост цен на квартиры не превысит 5%

Специалисты опрошенные чешским информационным агентством ČTK, ожидают, что рост цен квартир в Чехии в 2020 году замедлится и не превысит 5%. Подобным образом будет развиваться и ситуация с арендой. Хотя спрос на рынке несколько снизился, но ощущается дефицит предложения.

Снижения стоимости жилья и аренды в ближайшее время специалисты не ожидают. Для этого должны настать ощутимые экономические потрясения, но это мало правдоподобно, считают аналитики, к которым обратилось агентство ČTK.