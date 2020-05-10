Архив передач

Эксперты оценили господдержку национальной экономики

Ирина Ручкина
10-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Обещанная поддержка экономике со стороны государства во много раз превышает реальную помощь. Как заявила экономист Елена Горска в интервью Чешскому телевидению, государство обещало экономическую поддержку в размере 20% ВВП, в реальности же она едва достигает десятой доли процента чешского внутреннего валового продукта.

Подобного мнения придерживается также Филлип Пертольд, экономист из Института демократии и экономического анализа (IDEA). Филип Петрольд отметил, что если государство не придет в себя, не оживит социальную политику и не расширит режим kurzarbeit (выплаты кратковременной помощи трудящимся в течение кризисного периода), то кризис останется в Чехии на долгие годы.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 