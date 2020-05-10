Эксперты оценили господдержку национальной экономики

Обещанная поддержка экономике со стороны государства во много раз превышает реальную помощь. Как заявила экономист Елена Горска в интервью Чешскому телевидению, государство обещало экономическую поддержку в размере 20% ВВП, в реальности же она едва достигает десятой доли процента чешского внутреннего валового продукта.

Подобного мнения придерживается также Филлип Пертольд, экономист из Института демократии и экономического анализа (IDEA). Филип Петрольд отметил, что если государство не придет в себя, не оживит социальную политику и не расширит режим kurzarbeit (выплаты кратковременной помощи трудящимся в течение кризисного периода), то кризис останется в Чехии на долгие годы.