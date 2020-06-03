Эксперты допускают падение ВВП Чехии до 10% по итогам 2020 года

Данные о развитии динамики чешской экономики за первый квартал текущего года, по мнению экономистов, отвечавших на вопросы информагентства ČTK, являлись предвестием ухудшения прогноза экономики во втором квартале, когда сказались ограничения в связи с эпидемией коронавируса.

Как предсказывают отечественные эксперты, ВВП Чехии по итогам 2020 года может снизиться от 6 до 10 процентов, причем большинство специалистов прогнозирует падение на уровне примерно 7%.

Темпы роста чешской экономики в первом квартале в межгодовом сравнении снизились, как показывает уточненный прогноз Чешского статистического управления, на 2%, а в квартальном сопоставлении — на 3,3%. Это самый низкий показатель с начала 2010 года.