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Эксперты допускают падение ВВП Чехии до 10% по итогам 2020 года

Лорета Вашкова
03-06-2020
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Данные о развитии динамики чешской экономики за первый квартал текущего года, по мнению экономистов, отвечавших на вопросы информагентства ČTK, являлись предвестием ухудшения прогноза экономики во втором квартале, когда сказались ограничения в связи с эпидемией коронавируса.

Как предсказывают отечественные эксперты, ВВП Чехии по итогам 2020 года может снизиться от 6 до 10 процентов, причем большинство специалистов прогнозирует падение на уровне примерно 7%.

Темпы роста чешской экономики в первом квартале в межгодовом сравнении снизились, как показывает уточненный прогноз Чешского статистического управления, на 2%, а в квартальном сопоставлении — на 3,3%. Это самый низкий показатель с начала 2010 года.

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