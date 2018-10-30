Экспертное мнение: Рост зарплат тормозит экономику

Антон Каймаков
30-10-2018
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Показатели роста чешской экономики будут снижаться, ожидает Чешская банковская ассоциация. Согласно ее уточненному прогнозу, итоговый параметр роста составит не 3,3%, а только 3%. На 2019 год в прогнозе указан показатель на уровне 2,9%. Он остался без изменений.

По мнению Чешской банковской ассоциации, замедление развития связано со значительным увеличением зарплат и общим замедлением экономики еврозоны.

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