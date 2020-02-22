Экспедиция «На Татре вокруг света 2» отправляется в путь

В субботу в два часа дня от здания пражского Рудольфинума в кругосветное путешествие отправляется экспедиция «На Татре вокруг света 2». Чешская команда планирует в течение трех лет проехать около 270 тысяч км по 69 государствам, расположенным на пяти континентах.

Главная цель поездки – распространять доброе имя Чехии за рубежом. Предполагаемые расходы на путешествие составят 25 миллионов крон, которые удалось собрать за счет спонсорских пожертвований.

Участникам экспедиции пришли пожелать счастливого пути сотни пражан. Команда отправляется в дорогу на грузовом автомобиле T 815 4x4, путь разделен на три этапа. Первой остановкой является Братислава.