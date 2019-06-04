Экс-спикер Палаты депутатов: Статус ветеранов боевых действий для россиян, участвовавших в оккупации 1968-го, равносилен признанию, что СССР вел против Чехословакии войну

В среду чешские депутаты выскажутся по поводу законопроекта Российской Федерации, которым статус ветерана боевых действий должен распространяется на военнослужащих СССР, участвовавших во вторжении в Чехословакию в 1968 году. 30 мая 2019 года в Государственной Думе России прошел круглый стол, во время которого обсуждалась соответствующая норма, инициированная КПРФ. С критикой по данному поводу ранее выступил глава МИД Чехии Томаш Петршичек. Согласно заявлению бывшего спикера Палаты депутатов Чехии от гражданских демократов Мирославы Немцовой, в данном случае речь идет «о попытке возвращения Центральной Европы под влияние современной России, как это было в период существования СССР». Стремление российских коммунистов распространить статус ветерана боевых действий на военнослужащих Вооруженных сил СССР, направлявшихся в Чехословакию составе войск Варшавского договора, чешский политик Мирослава Немцова приравнивает к признанию того, что в 1968 году СССР вел против Чехословакии войну.