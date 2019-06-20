Экс-президент Словакии и бывший генсек НАТО не будут представлены к госнаградам

Тимур Кашапов
20-06-2019
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Бывший президент Словакии Андрей Киска, экс-начальник Генерального штаба Армии ЧР Иржи Шедивы и бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Джордж Робертсон не вошли в число лиц, которых члены Палаты депутатов Парламента ЧР представили к государственным наградам. 20 июня парламентарии исключили их из предварительного списка кандидатов.

В список не вошли известный блогер Карел Коварж, известный под псевдонимом Kovy, основатель портала Manipulátoři.cz Петр Нутил, юрист и музыкальный продюсер Олдржих Лихтенберг и др. Ранее стало известно, что к наградам не будут представлены основатель и директор благотворительной организации Post Bellum Микулаш Кроупа и бывший сенатор Йозеф Калбач.

 
 
 
 
 
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