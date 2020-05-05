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Экс-посол Чехии в НАТО возглавил Европейское оборонное агентство

Тимур Кашапов
05-05-2020
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Бывший посол ЧР в НАТО Иржи Шедивы официально стал главой Европейского оборонного агентства (ЕОА). Сразу после вступления в должность Шедивы заявил, что в ходе пандемии коронавируса важность сотрудничества ЕС в области обороны еще более возросла. 56-летний чешский дипломат стал первым представителем посткоммунистических стран, который возглавил ведомство. На этом посту он сменил испанца Хорхе Домека.

ЕОА – агентство Европейского союза, штаб которого расположен в Брюсселе. Оно является органом общей внешней политики и политики безопасности, основанным 12 июля 2004 года и представляющим отчеты Совету Европейского союза. Все страны-члены ЕС за исключением Дании участвуют в деятельности агентства. Норвегия, Швейцария, Сербия и Украина, не входящие в ЕС, получили право участвовать в деятельности агентства, но без права голоса.

 
 
 
 
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