Бывший министр культуры ЧР Даниэл Герман призвал участников съезда христианских демократов (KDU-ČSL) oсудить распоряжение министра промышленности Марты Новаковой, а также призвал главу Минпрома подать в отставку.

Герман, в частности, критикует, что представителю Тайваня пришлось по требованию посла Китая покинуть встречу иностранных инвесторов с представителями Министерства промышленности Чехии, которая состоялась 27 марта, так как министр промышленности пошла навстречу требованию посла Китая. По мнению евродепутата от KDU-ČSL Михаэлы Шойдровой, М. Новакова нанесла ущерб интересам Чехии.

Экс-министр культуры Чешской Республики Даниэл Герман осудил агрессию России в отношении Украины, высказавшись в пользу сохранения антироссийских санкций, а также призвал участников съезда, проходящего в субботу в Брно, поддержать целостность украинского государства.