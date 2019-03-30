Экс-министр культуры призвал главу Минпрома покинуть пост, а также осудил агрессию России в отношении Украины

Лорета Вашкова
30-03-2019
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Бывший министр культуры ЧР Даниэл Герман призвал участников съезда христианских демократов (KDU-ČSL) oсудить распоряжение министра промышленности Марты Новаковой, а также призвал главу Минпрома подать в отставку.

Герман, в частности, критикует, что представителю Тайваня пришлось по требованию посла Китая покинуть встречу иностранных инвесторов с представителями Министерства промышленности Чехии, которая состоялась 27 марта, так как министр промышленности пошла навстречу требованию посла Китая. По мнению евродепутата от KDU-ČSL Михаэлы Шойдровой, М. Новакова нанесла ущерб интересам Чехии.

Экс-министр культуры Чешской Республики Даниэл Герман осудил агрессию России в отношении Украины, высказавшись в пользу сохранения антироссийских санкций, а также призвал участников съезда, проходящего в субботу в Брно, поддержать целостность украинского государства.

 
 
 
 
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