Экс-футболист сборной Чехии Томаш Ржепка получил тюремный срок

Бывший футболист национальной сборной Томаш Ржепка был приговорен к двум годам колонии. По мнению суда, Ржепка виновен в хищении автомобиля и угрозах в адрес экс-супруги, которые он делал посредством электронных средств связи. Об этом сообщает сервер iSport.cz.

Муниципальный суд Праги удовлетворил апелляцию прокурора, согласно которой оснований для сокращения срока наказания судом низшей инстанции нет. Председатель Апелляционного суда Петр Бенеш заявил, что районный суд не объяснил свое решение, причем нынешний вердикт является окончательным и обжалованию не подлежит.