Экономисты предлагают внести поправку в закон об отсрочке НДС

Экономисты, входящие в гражданскую инициативу KoroNERV-20, предлагают внести в закон поправку, позволяющую предприятиям откладывать уплату налога на добавленную стоимость (НДС) как минимум до января 2021 года. В своем пресс-релизе экономисты отметили, что в среднем государство на сборе НДС ежемесячно получает около 60 миллиардов крон, однако, если эти деньги останутся у самих предпринимателей, это поможет им справиться с последствиями кризиса, вызванного коронавирусом и введением чрезвычайного положения в стране.

Данное предложение в ближайшие дни рассмотрит Центральный кризисный штаб. Команда экономистов KoroNERV-20 не является частью Национального экономического совета (NERV), работу которого правительство возобновило в четверг, 9 апреля.