Архив передач

Экономика продолжит расти

Ирина Ручкина
04-02-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В новом макроэкономическом прогнозе Министерство финансов Чешской Республики оценило возможности экономического роста: по мнению экспертов, он будет равняться двум процентам. По данным Минфина, в 2019 году этот показатель достиг 2,5%, а в 2021 составит 2,2%.

В этом и следующем году, по прогнозам Министерства финансов, экономический рост будет обусловлен, в первую очередь, повышением расходов чешских семей, что обеспечивается за счет роста заработной платы и низкой безработицы. Потребление также будет поддерживаться путем увеличения пенсий по старости и других социальных пособий.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 