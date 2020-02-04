Экономика продолжит расти

В новом макроэкономическом прогнозе Министерство финансов Чешской Республики оценило возможности экономического роста: по мнению экспертов, он будет равняться двум процентам. По данным Минфина, в 2019 году этот показатель достиг 2,5%, а в 2021 составит 2,2%.

В этом и следующем году, по прогнозам Министерства финансов, экономический рост будет обусловлен, в первую очередь, повышением расходов чешских семей, что обеспечивается за счет роста заработной платы и низкой безработицы. Потребление также будет поддерживаться путем увеличения пенсий по старости и других социальных пособий.