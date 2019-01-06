Экономический прогноз от компании Deloitte

По прогнозу компании Deloitte, чешская экономика в наступившем году будет расти со скоростью 2,2%. Из-за продолжающейся нехватки людей на рынке труда заработная плата продолжит повышаться, ее рост составит 6,5%. Инфляция останется выше двух процентов, а денежно-кредитная политика Центрального банка ЧР должна, по мнению экономистов Deloitte, стать менее агрессивной, чем в прошлом году.

«В Чехии, как и во всем мире, 2019 год станет началом приближающейся “осени” в экономическом цикле. Волатильность на финансовых рынках и угрозы геополитических рисков будут усиливаться за счет торговых войн США с остальным миром, Вrexit, парламентских выборов в Греции и выборов в Европейский парламент», – заявил главный экономист компании Deloitte Давид Марек.