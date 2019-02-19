Экономическая палата: Рост экономики страны должен составить 3%

По прогнозу Экономической палаты Чешской Республики, рост экономики страны в 2019 году должен составить 3%. Эксперты, однако подчеркивают, что упомянутого результата можно достигнуть в случае отсутствия негативного влияния на международную торговлю выхода Великобритании из состава ЕС или торговых войн.

Все будет зависеть от принимаемых компаниями решений, касающихся осуществляемых ими инвестиций. Если фирмы примут выжидательную политику, и не будут осуществлять вложений, чешская экономика может понести более серьезные потери, чем даже те, которые ей сулит «жесткий брексит» без договора с ЕС.