Экономическая палата призывает правительство облегчить положение работодателей

Лорета Вашкова
09-12-2018
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Экономическая палата Чехии призывает правительство к выполнению пяти требований, которые помогли бы облегчить финансовое бремя работодателей в связи с выплачиваемыми ими взносами на обязательное социальное и медицинское страхование работников и смягчить последствия дефицита рабочей силы на рынке труда.

В официальном письме премьер-министру Андрею Бабишу представители палаты призывают Кабмин не вносить изменений в Трудовой кодекс Чешской Республики без согласия работодателей, а также установить годовую квоту для приема на работу иностранцев, добиться снижения суммы страховых взносов на обязательное социальное страхование, как и ускорения введения в стране электронного больничного листа. Об этом информационному агентству ЧТК сообщил пресс-секретарь Экономической палаты Мирослав Диро.

 
 
 
 
 
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