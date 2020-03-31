Экономическая палата ЧР просит не увольнять сотрудников, а предлагать их другим компаниям

В связи с чрезвычайным положением Чехии и назначенными правительством ограничениями (закрытие ряда магазинов и ресторанов, закрытие границ ит.д.) многие фирмы вынуждены сокращать свой штат. Однако экономическая палата ЧР призвала чешские компании не увольнять работников, а предложить их другим компаниям, которые работают в этой же или смежных областях и которые ищут новых сотрудников.

Для того, чтобы фирмы могли найти новое место для своего работника, они могут использовать бесплатную телефонную линию 800 222 121 или онлайн-приложение WorkLinks.com. Об этом Экономическая Палата Чешской Республики сообщила 31 марта в своем пресс-релизе.