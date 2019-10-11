Экологические активисты заблокировали пражский перекресток

Группа из 25 экологических активистов движения Extinction Rebellion в половине девятого утра на несколько минут заблокировали один из пражских перекрестков, где пересекаются улицы Вршовицкая, У Славии и Белоцерковская. Как заявлено, это была одна из серии краткосрочных блокад, продолжительностью по несколько минут, которыми активисты хотят обратить внимание на необходимость снижения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Движение Extinction Rebellion требует от чешского правительства, чтобы страна немедленно начала ускоренный процесс снижения эмиссий, связанных с использованием ископаемого топлива, чтобы к 2025 году свести выбросы упомянутого парникового газа к нулю.