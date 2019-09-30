Экологи развесили по Праге поношенную одежду

На ряде мест чешской столицы была в понедельник развешана поношенная одежда. Акция движения Extinсtion Rebellion, по замыслу организаторов, призвана привлечь внимание «к грядущему климатическому и экологическому кризису».

Так называемая «Одежда без людей» повисит в Праге в течение одной недели. По сообщению представителей движения, текстильная промышленность является одной из наиболее загрязняющих планету промышленных отраслей в мире.

Согласно данным Европейской комиссии, европейцы ежегодно выбрасывают около 5,8 миллиона тонн текстиля, из чего утилизируется одна четверть использованного материала.