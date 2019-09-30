Архив передач

Экологи развесили по Праге поношенную одежду

Эва Туречкова
30-09-2019
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На ряде мест чешской столицы была в понедельник развешана поношенная одежда. Акция движения Extinсtion Rebellion, по замыслу организаторов, призвана привлечь внимание «к грядущему климатическому и экологическому кризису».

Так называемая «Одежда без людей» повисит в Праге в течение одной недели. По сообщению представителей движения, текстильная промышленность является одной из наиболее загрязняющих планету промышленных отраслей в мире.

Согласно данным Европейской комиссии, европейцы ежегодно выбрасывают около 5,8 миллиона тонн текстиля, из чего утилизируется одна четверть использованного материала.

 
 
 
 
 
 
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