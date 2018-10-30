Экологи: Из-за высокой запыленности воздуха в Чехии погибло 5700 человек

Причиной скоропостижной смерти 5700 человек в прошлом году в Чехии стал высокий уровень запыленности воздуха – сообщается в заявлении для прессы экологического «Движения радуга» (Hnutí Duha). Организация ссылается на данные Министерства по охране окружающей среды, которые, однако, ведомство еще не подтвердило. Как сообщает «Движение радуга», в позапрошлом году запыленность воздуха стала причиной преждевременной смерти 4300 жителей Чехии. Ежегодно, по средним показателям, загрязненность воздуха становится в стране причиной смерти 11 тысяч человек. В данном случае чешские экологи ссылаются на данные 2017 года европейского агентства EEA.

«Движение радуга» обращает внимание, что в 2017 году от загрязнения воздуха страдало 68% населения Чехии, тогда как в 2016 – 59%. В 2017 году «смоговая ситуация» официально объявлялась 39 раз, а в 2016 – только 5 раз.