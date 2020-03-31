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Экологи: ČEZ планирует повысить уровень эмиссий ртути

Ирина Ручкина
31-03-2020
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Энергетическая компания ČEZ планирует с 2021 года превысить ежегодные эмиссии ртути на своих электростанциях у города Почерады. О том, что энергохолдинг подал заявление на получение разрешения по превышению эмиссий в четыре раза, сообщили экологические организации Hnutí Duha и Greenpeace во вторник, 31 марта.

Энергетическая компания ČEZ уже ранее заявляла о том, что из-за более строгих ограничений по эмиссиям, введенным со стороны ЕС, она планирует запросить временное исключение по лимитам выбросов для некоторых своих электростанций.

 
 
 
 
 
 
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