Экологи: ČEZ планирует повысить уровень эмиссий ртути

Энергетическая компания ČEZ планирует с 2021 года превысить ежегодные эмиссии ртути на своих электростанциях у города Почерады. О том, что энергохолдинг подал заявление на получение разрешения по превышению эмиссий в четыре раза, сообщили экологические организации Hnutí Duha и Greenpeace во вторник, 31 марта.

Энергетическая компания ČEZ уже ранее заявляла о том, что из-за более строгих ограничений по эмиссиям, введенным со стороны ЕС, она планирует запросить временное исключение по лимитам выбросов для некоторых своих электростанций.