EK упразднит чрезвычайные меры предосторожности, принятые в Чехии в связи с африканской чумой свиней

Лорета Вашкова
26-02-2019
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Eвропейская комиссия в ближайшие недели примет решение oб упразднении чрезвычайных мер предосторожности, до сих пор действующих в Чехии в связи с африканской чумой свиней, которая проникла в зоны повышенного риска на территории страны. Комиссия сообщила об этом после того, как получила на это согласие со стороны представителей государств-членов ЕС.

«Пример Чешской Республики показывает, что в случае правильного использования рычагов и стратегии, разработанных на уровне ЕС, вирус можно взять под контроль и даже избавиться от него», – сообщил в пресс-релизе европейский комиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Витянис Андрюкайтис. Комиссар одновременно предупредил, что случаи африканской чумы свиней были зарегистрированы в Бельгии, поэтому следует и далее проявлять бдительность.

 
 
 
 
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