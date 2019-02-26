EK упразднит чрезвычайные меры предосторожности, принятые в Чехии в связи с африканской чумой свиней

Eвропейская комиссия в ближайшие недели примет решение oб упразднении чрезвычайных мер предосторожности, до сих пор действующих в Чехии в связи с африканской чумой свиней, которая проникла в зоны повышенного риска на территории страны. Комиссия сообщила об этом после того, как получила на это согласие со стороны представителей государств-членов ЕС.

«Пример Чешской Республики показывает, что в случае правильного использования рычагов и стратегии, разработанных на уровне ЕС, вирус можно взять под контроль и даже избавиться от него», – сообщил в пресс-релизе европейский комиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Витянис Андрюкайтис. Комиссар одновременно предупредил, что случаи африканской чумы свиней были зарегистрированы в Бельгии, поэтому следует и далее проявлять бдительность.