ЕК требует возврата субсидий на сумму 1,16 млрд крон

Европейская комиссия предъявила Чехии требование вернуть аграрные субсидии на сумму 1,16 млрд крон, пишет новостной сайт iRozhlas.cz. Комиссия опирается на рекомендации авторов аудита, проведенного в стране в 2017 г. с целью выяснить, используются ли аграрные субсидии ЕС по назначению.

Министерство сельского хозяйства результаты проверки отвергает и намерено оспорить запрашиваемую сумму. «Формальное извещение со стороны ЕС было доставлено чешской стороне 20 декабря 2019 года. В документе указывается, что европейская Генеральная дирекция по аграрному сектору и благоустройству сельской местности предлагает исключить из программы проекты на сумму 45 миллионов евро, то есть 1,16 млрд крон», - подтвердила сайту iRozhlas.cz Ленка Резкова, пресс-секретарь чешского Государственного аграрного фонда, который распределяет субсидии на территории ЧР.