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ЕК требует возврата субсидий на сумму 1,16 млрд крон

Эва Туречкова
09-01-2020
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Европейская комиссия предъявила Чехии требование вернуть аграрные субсидии на сумму 1,16 млрд крон, пишет новостной сайт iRozhlas.cz. Комиссия опирается на рекомендации авторов аудита, проведенного в стране в 2017 г. с целью выяснить, используются ли аграрные субсидии ЕС по назначению.

Министерство сельского хозяйства результаты проверки отвергает и намерено оспорить запрашиваемую сумму. «Формальное извещение со стороны ЕС было доставлено чешской стороне 20 декабря 2019 года. В документе указывается, что европейская Генеральная дирекция по аграрному сектору и благоустройству сельской местности предлагает исключить из программы проекты на сумму 45 миллионов евро, то есть 1,16 млрд крон», - подтвердила сайту iRozhlas.cz Ленка Резкова, пресс-секретарь чешского Государственного аграрного фонда, который распределяет субсидии на территории ЧР.

 
 
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