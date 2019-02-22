EК не возражает против принятия Чехией мер во избежание попадания на рынок небезопасных продуктов питания

Лорета Вашкова
22-02-2019
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Как сообщила Eвропейская комиссия, Чешская Республика вправе принять меры по предотвращению угрозы попадания на рынок продуктов питания, представляющих риск для здоровья граждан. Чешское агентство ČTK oб этом информировала пресс-секретарь Европейской комиссии A. Падурару, отметившая, что эти меры должны быть «разумными».

В Чехии с 21 февраля введен строгий контроль говядины, ввозимой из Польши. Министерство сельского хозяйства ЧР распорядилось ввести тщательные проверки в реакции на обнаружение в польской продукции бактерий сальмонеллы. Аналогичным образом отреагировала на угрозу здоровью своих граждан Словакия, которая ввела ветеринарный контроль импортируемой из Польши говядины с 22 февраля.

 
 
 
 
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