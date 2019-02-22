EК не возражает против принятия Чехией мер во избежание попадания на рынок небезопасных продуктов питания

Как сообщила Eвропейская комиссия, Чешская Республика вправе принять меры по предотвращению угрозы попадания на рынок продуктов питания, представляющих риск для здоровья граждан. Чешское агентство ČTK oб этом информировала пресс-секретарь Европейской комиссии A. Падурару, отметившая, что эти меры должны быть «разумными».

В Чехии с 21 февраля введен строгий контроль говядины, ввозимой из Польши. Министерство сельского хозяйства ЧР распорядилось ввести тщательные проверки в реакции на обнаружение в польской продукции бактерий сальмонеллы. Аналогичным образом отреагировала на угрозу здоровью своих граждан Словакия, которая ввела ветеринарный контроль импортируемой из Польши говядины с 22 февраля.