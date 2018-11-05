EIB: около 90% чешских компаний планируют инвестиции

Примерно 90% чешских компаний, так же как и примерно в прошлом году, в настоящее время планируют инвестиции в обновление и расширение своих предприятий. В прошлом году инвестиции осуществил 91% отечественных фирм, превысив средний показатель по ЕС, который составляет 87%. Данные получены на основе ежегодного анализа Европейского инвестиционного банка (EIB), o котором сообщил в ходе пресс-конференции в понедельник его вице-президент Вазил Гудак.

«Тем не менее, объем данных инвестиций все еще отстает от уровня до кризиса 2008 – 2009 гг.», – информировал Гудак. Почти все компании считают препятствием для инвестиций дефицит трудовых кадров, обладающих необходимой квалификацией. По мнению более чем 70% чешских фирм, тормозом для инвестиций также являются регулирование рынка труда, предпринимательство и расходы на энергию.