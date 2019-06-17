Эффективность вложений в предупреждение преступности невозможно проверить

Антон Каймаков
17-06-2019
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«Наивысшее контрольное управление» раскритиковало МВД, Минюст и Минобороны за плохое составление программ, направленных на предупреждение преступности. Ревизии была подвергнута документация выше упомянутых ведомств за период с 2015 по 2018 год, в течение которого из государственного бюджета на реализацию 1230 проектов было выделено 295 миллионов крон (11,4 миллиона евро).

Из-за плохо сформулированных целей проектов и отсутствие критериев оценки, «Наивысшее контрольное управление» не смогло определить степень эффективности осуществленных государством вложений в профилактику преступности.

 
 
 
 
 
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