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EEA и норвежские фонды поддержат 13 проектов в Чехии

Лорета Вашкова
17-02-2020
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Финансовые средства на подготовку и продвижение стратегии социального жилья, опеку инвалидов и развитие системы образования для пенсионеров на данный момент получат из фонда EEA (European Economic Area) и Norway Grants 13 организаций на территории Чехии.

Каждой из них будет выделено на реализацию проекта, который должен улучшить ситуацию в Чехии, от 100000 до 250000 eвро (2,49 - 6,22 млн крон). На осуществление конкретных программ предоставлены 3 или 4 года, информировала информагентство ČTK Maркета Виттихова из фонда OSF.

Финансовые средства получат, например, Aссоциация лесных детсадов, Платформа социального жилья и Фонд Партнерства для сохранения ландшафта, изменяющегося в результате потепления.

Norway Grants, кроме Норвегии, поддерживают Исландия и Лихтенштейн.

 
 
 
 
 
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