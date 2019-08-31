Дзюдоист Лукаш Крпалек завоевал золотую медаль чемпионата мира

Антон Каймаков
31-08-2019 oбновлено
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Чешский дзюдоист Лукаш Крпалек в финале токийского чемпионата мира завоевал золотую медаль в весовой категории свыше 100 килограммов. Его соперником был японский спортсмен Хисаеси Харасава.

Это первая медаль чешского дзюдоиста после перехода в новую для себя весовую категорию. Поединок с соперником продолжался четыре минуты. Медаль этого года из Токиа пополнит коллекцию, которую спортсмен начал собирать еще в весовой категории до 100 килограммов. Лукаш Краплек уже является обладателем золотой медали 2014 года и двух бронзовых 2011 и 2013 годов.

 
 
 
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