Двойное качество продуктов беспокоит три четверти чехов

Двойное качество продуктов питания беспокоит 77 процентов чехов, показал опрос общественного мнения, проведенный компанией KPMG. Каждый седьмой чех закупается заграницей или заказывает иностранные продукты на дом.

Продукты в идентичной упаковке, но с разным содержанием, появляющиеся на прилавках магазинов в странах ЕС, считают проблемой также 83 процента граждан других государств, входящих в состав Евросоюза.

В то же время, более 90 процентов чехов предпочитают покупать отечественный хлеб, локальные молочные изделия, а также мясо.