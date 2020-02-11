Архив передач

Двойное качество продуктов беспокоит три четверти чехов

Эва Туречкова
11-02-2020
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Двойное качество продуктов питания беспокоит 77 процентов чехов, показал опрос общественного мнения, проведенный компанией KPMG. Каждый седьмой чех закупается заграницей или заказывает иностранные продукты на дом.

Продукты в идентичной упаковке, но с разным содержанием, появляющиеся на прилавках магазинов в странах ЕС, считают проблемой также 83 процента граждан других государств, входящих в состав Евросоюза.

В то же время, более 90 процентов чехов предпочитают покупать отечественный хлеб, локальные молочные изделия, а также мясо.

 
 
 
 
 
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