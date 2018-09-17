Двоим чешским полицейским предъявлено обвинение в пытках задержанного цыгана

Катерина Айзпурвит
17-09-2018
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Генеральная инспекция сил безопасности (GIBS) расследует дело о насильственных действиях в отношении 32-летнего цыгана. Двое полицейских из г. Ческе Будеёвице подозреваются в пытках связанного задержанного цыгана, который после угроз и физического воздействия признался в преступлении, которого не совершал, сообщил в интервью «Чешскому телевидению» глава инспекции Радим Драгоун.

На прошлой неделе обоим подозреваемым сотрудникам полиции было предъявлено обвинение в пытках и бесчеловечном обращении с задержанным. На время следствия подозреваемые переведены на административную работу. В случае, если вина будет доказана, им грозит от двух до восьми лет тюремного заключения.

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