Двое мужчин совершили нападение на члена чешского парламента

Двое мужчин совершили нападение на депутата от партии TOP 09 Доминика Фери в местечке Боршице в Злинском кране. Пострадавшего доставили в больницу с резаной раной на спине. По словам депутата, который происходит из смешанной эфиопско-чешской семьи, его визит на культурное мероприятие в Боршице был испорчен «некоторыми ребятами, которые что-то говорили о неграх».

Зампред TOP 09 Мирослав Калуосек осудил нападение на коллегу по партии. Петр Фиала, председатель Гражданско-демократической партии, также прокомментировал инцидент. «Любое физическое насилие из политических убеждений абсолютно недопустимо. Нападение на Доминика Фери заслуживает осуждения. Я желаю скорейшего выздоровления г-ну депутату», - написал Фиала в сети Твиттер. «Совершенно недопустимым» назвал нападение на Доминика Фери лидер социал-демократов и министр внутренних дел Ян Гамачек.