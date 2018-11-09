Двое чешских военных, получивших ранения в Афганистане, остаются в Военном госпитале Праги

Двое из троих чешских военных, получивших ранения в ходе охраны авиабазы НАТО в Афганистане, продолжают лечение в Военном госпитале Праги, сообщила «Чешскому Радио» пресс-секретарь армии Магдалена Дворжакова. Уточняется, что лечение после полученных ран может потребовать нескольких месяцев.

Третий военный, пострадавший от взрыва после непродолжительной госпитализации был выписан на домашнее лечение. 17 октября 2018 г. в афганском городе Баграм в момент проезда военнослужащих мимо припаркованного автомобиля произошел взрыв, в результате которого пятеро чешских военных получили ранения различной степени тяжести.