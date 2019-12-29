Движение в курортах Крконошских гор парализовано

В воскресенье, 29 декабря, подъезд к основным горнолыжным центрам Крконошских гор – Шпиндлерову Млыну и Пеце под Снежкой – оказался максимально затруднен. Приехавшие ранее туристы из Чехии и других стран заняли все парковочные места, из-за чего въезд и выезд из городов был практически парализован. Полицейские и дорожные службы управляли движением в обоих городах в ручном режиме.
Конец декабря – начала января – пик зимнего сезона в Чешской Республике. Владельцы местных гостиниц и пансионов настоятельно рекомендует клиентам приезжать заранее, чтобы избежать различных неудобств, в том числе с парковкой автомобилей и размещением.
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