Движение в курортах Крконошских гор парализовано

В воскресенье, 29 декабря, подъезд к основным горнолыжным центрам Крконошских гор – Шпиндлерову Млыну и Пеце под Снежкой – оказался максимально затруднен. Приехавшие ранее туристы из Чехии и других стран заняли все парковочные места, из-за чего въезд и выезд из городов был практически парализован. Полицейские и дорожные службы управляли движением в обоих городах в ручном режиме.

Конец декабря – начала января – пик зимнего сезона в Чешской Республике. Владельцы местных гостиниц и пансионов настоятельно рекомендует клиентам приезжать заранее, чтобы избежать различных неудобств, в том числе с парковкой автомобилей и размещением.