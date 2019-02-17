Движение ANO представило своего кандидата на выборы в Европарламент

Ирина Ручкина
17-02-2019
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Кандидатом на выборах в Европейский парламент от движения ANO будет вновь действующий депутат Европарламента Дита Харанзова. По словам основателя и действующего главы ANO премьер-министра Андрея Бабиша, госпожа Харанзова имеет полную поддержку их движения. Об этом он сообщил в воскресенье 17 февраля в ходе официального съезда. Премьер Бабиш также отметил, что и он сам надеется, что Дита Харанзова победит в конечных выборах в Европарламент.

Дита Харанзова (43 года) является членом Европейского парламента и заместителем председателя Комитета по внутреннему рынку и защите прав потребителей с июля 2014 года. С ноября прошлого года она является вице-президентом Европейского альянса либералов и демократов (Aliance liberálů a demokratů - ALDE). Действующий премьер-министр Андрей Бабиш неоднократно выражал ей свою поддержку.

 
 
 
 
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