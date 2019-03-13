Две трети чехов удовлетворены функционированием демократии в своей стране

Антон Каймаков
13-03-2019
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«Центр по изучению общественного мнения» зафиксировал самый высокий за истекших 16 лет показатель количества чешских граждан, удовлетворенных функционированием демократии в стране. На соответствующий вопрос положительно ответило 67% участников исследования. Прошлогодний показатель составлял 60%.

Большинство граждан также считают, что демократия является лучшей из всех остальных моделей управления государством. Авторитарный способ правления предпочитает 20% населения, в основном речь идет об избирателях компартии и движения «Свобода и прямая демократия».

 
 
 
 
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