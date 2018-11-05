Две трети чешских родителей прибегают в семье к физическим наказаниям

Лорета Вашкова
05-11-2018
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Почти две трети чешских родителей, воздействуя на ребенка, прибегают к физическим наказаниям. Половина из них чаще всего ограничивается шлепками по мягкому месту или рукам, 20% отвешивает пощечину или подзатыльник. Свыше 43 процентов респондентов ни пощечину, ни шлепок не считают телесным наказанием, как следует из исследования Лиги открытых мужчин (Ligа otevřených mužů — LOM) и агентства Nielsen Admosphere.

Подход чешской популяции к физическим наказаниям за последние пять лет практически не претерпел изменений. Использование телесных наказаний минимум в исключительных случаях в ходе проведенного опроса допустили 63% респондентов. Почти половина (46%) из них использует такие меры в качестве реакции на непослушание ребенка. В качестве второго довода родители приводят ложь ребенка.

 
 
 
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