Две чешские фирмы вошли в пятерку самых быстрорастущих компаний

Эва Туречкова
24-09-2019
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Чешские компании Prusa Research и Kiwi.com вошли в пятерку самых быстрорастущих фирм в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. В рамках рейтинга Technology Fast 500 EMEA исследователи сравнивают оборот компаний за последние пять лет. Prusa Research – производитель 3D-принтеров – заняла третье место, показав рост на 17 122 процента. Kiwi.com, занимающаяся перепродажей авиабилетов от разных перевозчиков, увеличила оборот на 14 380 процентов.

Всего в рейтинг 500 самых быстрорастущих компаний попали 7 чешских фирм. Наибольшее количество представителей у Великобритании (118 фирм), Нидерландов (82 компании) и Швеции (49).

 
 
 
 
 
 
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