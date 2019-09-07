Два ж/д перевозчика ввели запрет на распивание спиртных напитков в поездах

Эва Туречкова
07-09-2019
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Два частных железнодорожных перевозчика Чехии – RegioJet и LeoExpress - ввели запрет на распивание в поездах пива и крепких спиртных напитков. Обе компании объясняют это заботой об остальных пассажирах, которые в компании выпивших людей могут чувствовать себя некомфортно.

Алкоголь в поездах RegioJet и LeoExpress можно будет приобрести только в вагонах-ресторанах или у стюардесс.

«Чешские железные дороги» подобные меры пока вводить не будут, сообщил пресс-секретарь национального перевозчика Петр Штяглавски.

 
 
 
 
 
 
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