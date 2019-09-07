Два ж/д перевозчика ввели запрет на распивание спиртных напитков в поездах

Два частных железнодорожных перевозчика Чехии – RegioJet и LeoExpress - ввели запрет на распивание в поездах пива и крепких спиртных напитков. Обе компании объясняют это заботой об остальных пассажирах, которые в компании выпивших людей могут чувствовать себя некомфортно.

Алкоголь в поездах RegioJet и LeoExpress можно будет приобрести только в вагонах-ресторанах или у стюардесс.

«Чешские железные дороги» подобные меры пока вводить не будут, сообщил пресс-секретарь национального перевозчика Петр Штяглавски.