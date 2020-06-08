Два российских дипломата, объявленные в Чехии в связи с «делом о рицине» персонами нон грата, покинули территорию страны

Вечером воскресенья, 7 июня, два сотрудника посольства Российской Федерации, высланные решением МИД Чехии, покинули территорию страны на борту самолета «Аэрофлота». Об этом в интервью CNN Prima News сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек. Агентство «Россотрудничество» назвало фамилии дипломатов: Андрей Кончаков и Рыбаков.

Ранее чешский журнал Respekt опубликовал информацию о прибытии в Прагу российского агента, якобы имевшего при себе яд рицин. СМИ связали с этим сообщением россиянина Андрея Кончакова. Сообщалось, что под угрозой оказались мэр столицы З. Гржиб и старосты двух районов Праги – О. Коларж и П. Новотны, в адрес которых был сделан ряд резких заявлений российской стороны после демонтажа памятника маршалу Коневу и установки мемориальной доски власовцам. Все трое муниципальных политиков были взяты под охрану полиции.

5 июня посольство России в Праге получило ноту с уведомлением о высылке из республики двух сотрудников диппредставительства. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что сообщение о подготовке российскими спецслужбами покушения на трех чешских муниципальных политиков Праги являлось дезинформацией, вину за распространение которой несут сотрудники посольства РФ, – один из них послал ложное сообщение чешским спецслужбам. Глава кабинета подчеркнул, что инцидент нанес ущерб чешско-российским отношениям и привел к ненужной нагрузке в работе чешских спецслужб.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек сообщил, что чешское дипломатическое ведомство пыталось решить вопрос без огласки, однако подход российской стороны не оставил иной возможности, кроме как объявить обоих дипломатов персонами нон грата. МИД РФ заявил о подготовке «зеркального ответа» на высылку дипломатов.