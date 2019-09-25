Два пражских ресторана заплатят штраф за более высокий счет, выставленный для иностранцев

Катерина Айзпурвит
25-09-2019
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Чешская торговая инспекция выписала штраф в размере 60 000 крон (около 2 350 евро) двум предприятиям общественного питания Праги – Clock caffé на Староместкой площади и Café Restaurant на Стршелецком острове за дискриминацию иностранцев.

В первом случае инспекторы, говорившие с официантами по-английски, увидели, что к счету приписано дополнительно 50 крон (около двух евро) «за обслуживание», в то время как в счете для посетителей-чехов этого пункта не было. Во втором кафе в счет для иностранцев включили 75 крон (около трех евро) за «рекомендацию блюд» пользуясь строкой в меню We recommend tips, что также отсутствовало в счете для чехов.

 
 
 
 
 
 
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