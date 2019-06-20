Два чешских хоккеиста будут выступать в КХЛ за китайский «Куньлунь»

Голкипер Шимон Грубец и защитник Андрей Шустр продолжат карьеру в «Куньлунь Ред Стар». Контракты с хоккеистами заключены на один сезон.
27-летний Грубец последние семь сезонов защищал цвета чешского «Тршинеца». Он также принял участие в чемпионате мира 2019 года, проведя в составе национальной команды два матча. 28-летний Шустр играл в системе «Анахайм Дакс», за который сыграл пять матчей, в которых очками не отметился.
Война и поэзия на книжной полке судьбы Вратислава Эбра
95-летний ветеран Королевских ВВС вновь поднялся в воздух
Выборы в ЧССР: один кандидат, один результат, стопроцентная явка
«Армия меняет стратегию. 70 лет мира в Европе – уникальное явление»
Выставка «Небесные рыцари»: О судьбах чехословацких пилотов