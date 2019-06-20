Два чешских хоккеиста будут выступать в КХЛ за китайский «Куньлунь»

Голкипер Шимон Грубец и защитник Андрей Шустр продолжат карьеру в «Куньлунь Ред Стар». Контракты с хоккеистами заключены на один сезон.

27-летний Грубец последние семь сезонов защищал цвета чешского «Тршинеца». Он также принял участие в чемпионате мира 2019 года, проведя в составе национальной команды два матча. 28-летний Шустр играл в системе «Анахайм Дакс», за который сыграл пять матчей, в которых очками не отметился.