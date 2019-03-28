Два чешских ресторана получили звезду Мишлен

Носителями одной из высочайших наград для рестораторов – звезды Мишлен – останутся пражские заведения La Degustation Boh?me Bourgeoise и Field, которые являются также двумя единственными ресторанами в ЧР с данной наградой. Об этом говорится в пресс-релизе гастрономического Мишленского справочника по Европе за 2019 год (Main Cities of Europe 2019).

Там также сообщается, что количество чешских ресторанов, продукцию которых изучали представители издания, уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 33 до 31. В этот список вошли три новых заведения – Benjamin, Levitate и Salabka, а пять из него были исключены.