Два чешских объекта включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Тимур Кашапов
07-07-2019
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Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО, отвечающий за осуществление Конвенции об охране культурного и природного наследия 1972 года, сообщил о включении семи новых культурных объектов в Список Всемирного наследия. В их число, в частности, вошли Горнодобывающий регион Erzgebirge/Krušné hory и Ландшафт для разведения и дрессуры упряжных лошадей в Кладрубах над Лабем.

Горнодобывающий регион Erzgebirge/Krušné hory расположен на северо-западе Чешской Республики. Рудные горы являются месторождением различных металлов, в том числе серебра, олова и урана. Ландшафт для разведения и дрессуры упряжных лошадей является одним из ведущих учреждений по разведению лошадей в Европе. В 1579 году здесь был основан Императорский конный завод.

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