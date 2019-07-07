Два чешских объекта включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО, отвечающий за осуществление Конвенции об охране культурного и природного наследия 1972 года, сообщил о включении семи новых культурных объектов в Список Всемирного наследия. В их число, в частности, вошли Горнодобывающий регион Erzgebirge/Krušné hory и Ландшафт для разведения и дрессуры упряжных лошадей в Кладрубах над Лабем.

Горнодобывающий регион Erzgebirge/Krušné hory расположен на северо-западе Чешской Республики. Рудные горы являются месторождением различных металлов, в том числе серебра, олова и урана. Ландшафт для разведения и дрессуры упряжных лошадей является одним из ведущих учреждений по разведению лошадей в Европе. В 1579 году здесь был основан Императорский конный завод.