Два чешских евродепутата избраны заместителями председателя Европарламента

В среду, 3 июля, новым председателем Европарламента был избран итальянский депутат Давид Сассоли, за которого проголосовали 345 членов ЕП. Второе место занял чешский политик Ян Заградил, набравший 160 голосов.

Кроме того, были избраны 14 заместителей председателя Европарламента, в число обязанностей которых, к примеру, входит представление Европарламента в рамках диалога с другими учреждениями. В их число впервые в истории вошли сразу два евродепутата от Чехии – Дита Харанзова от движения ANO и Марцел Колайа из Пиратской партии.

Ранее четыре евродепутата от ЧР занимали пост заместителя председателя ЕП. Первым был гражданский демократ Мирослав Оузки (с июля 2004 года по январь 2007 года), вторым – социал-демократ Либор Роучек (с июля 2009 года по январь 2012 года), третьим – Олдржих Власак (Гражданско-демократическая партия; с января 2012 года по июнь 2014 года), четвертым – Павел Теличка, избранный от движения ANO.